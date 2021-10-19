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Denizli'de yaralı halde bulunan vaşak, Afyonkarahisar'a sevk edildi

Denizli'de yaralı halde bulunan vaşak, Afyonkarahisar'a sevk edildi
Denizli'de yaralı halde bulunan vaşak, Afyonkarahisar'a sevk edildi

Denizli Çardak ilçesinde avcılar tarafından yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar'a sevk edildi.

Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesinde avcılar tarafından arazide yaralı halde vaşak bulundu. Ardından avcılar tarafından çağırılan ekipler tarafından vaşak, Denizli Büyükşehir araç ve personeli ile bulunduğu yerden alınıp tedavi edilebilmesi için Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Yaşam Merkezine götürüldü. Burada Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimlerince ilk müdahalesi yapılan vaşak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.


Atilla Özer - Murat Kocabaş
 

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