İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Denizli'deki otobüs kazasında yaralı sayısı 34'e yükseldi

Denizli'deki otobüs kazasında yaralı sayısı 34'e yükseldi
Denizli'deki otobüs kazasında yaralı sayısı 34'e yükseldi

Denizli’de ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 22’si ortaokul öğrencisi 34 kişi yaralandı.

Kaza Denizli-Antalya karayolu üzerinde Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencileri taşıyan ve Çanakkale'ye giden Bahri Zafer G. yönetimindeki 07 GCR 07 plakalı tur otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaralıların bazılarını otobüs içerisinden çıkardı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada 22'si ortaokul öğrencisi, 4'ü öğretmen, 5'i veli, 2'si şoför ve biri rehber olmak üzere toplam 34 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.  

Ali İbileme - Osman Başpınar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.