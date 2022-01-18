Denizli'nin 2 ilçesinde daha eğitime kar tatili

Denizli genelinde dün akşam saatlerinden bu yanan devam eden yoğun kar yağışının ardından sabah saatlerinde valilik tarafından açıklanan karara göre; Çameli, Acıpayam, Serinhisar ve Çivril ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyurulmuştu.

Kent genelinde devam eden olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Buldan ve Çal ilçelerinde de eğitim öğretime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Buldan ve Çal'daki kar tatilinin ardından il genelinde eğitim öğretime ara verilen ilçe sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Atilla Özer

