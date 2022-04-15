Denizlispor, Ankara Keçiörengücü'nü tek golle geçti

Maçtan dakikalar

28. dakikada Özer'in sağ kanattan gönderdiği ara pasta Ömer Şişmanoğlu ceza sahasında topla buluştu. Sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Ömer'in şutunu yerden kaleci Metin Uçar çeldi.

41. dakikada Taşkın Çalış'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak Denizlispor savunmasından geri döndü. Ceza sahası dışında topu karşılayan Olawoyin'in şutunu Denizlispor savunması kesti. Altı pasta topla buluşan Fatih Selimhan Korkmaz'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt kararı ile gol geçerlilik değeri kazanmadı.

50. dakikada ceza sahası içinde havadan gelen topu indiren Ömer Şişmanoğlu, sol çaprazda duran İlhan Depe'ye aktardı. Kaleci Metin Uçar'ı geçen İlhan Depe meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

Stat: Aktepe

Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Mert Bulut

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan Hüsamettin Tut dk. 56), Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Dingil (Manaj dk. 74), Uzodimma, Taşkın Çalış, Ackah (Uğur Utlu dk. 80 ?), Djibrila (Ziya Alkurt dk. 46), Olawoyin, Ali Yavuz Kol (Erkam Reşmen dk. 56), Hamza Gür

Yedekler: Boran Güngör, Aykut Çeviker, Taha Batuhan Yayıkcı

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Schwechlen, Hakan Cinemre, Oğuz Yılmaz, Lopes, Muhammed Gönülaçar, İlhan Depe, Djedje (Muhammet Özkal dk. 81. ?), Özer Özdemir (Mustafa Çeçenoğlu dk. 75), Aissati (Mayi dk. 72), Ömer Şişmanoğlu (Turaç Böke dk. 80 ?)

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın, Bekir, Erdal Akdarı, Emre Sağlık, Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gol: İlhan Depe (dk. 50) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü), Schwechlen, Özer Özdemir (Denizlispor)

Oğuzhan Halil Özbek - Cem Geçim