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Denizlispor, Ayman Ben Mohamed'i kadrosuna kattı

Denizlispor, Ayman Ben Mohamed'i kadrosuna kattı
Denizlispor, Ayman Ben Mohamed'i kadrosuna kattı

Denizlispor, son günlerde gerçekleştirdiği transferlerine bir yenisini daha ekleyerek, Tunuslu futbolcu Ayman Ben Mohamed'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Denizlispor ara transfer dönemi içerisinde birçok oyuncu ile anlaşma sağlarken bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti. 26 yaşındaki savunma oyuncusu Ayman Ben Mohamed'in kiralık olarak Denizlispor'da forma giyeceği açıklandı.

Denizlispor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklama ise şöyle:

"Kulübümüz, 26 yaşındaki savunma oyuncusu Ayman Ben Mohamed'in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Le Havre AC ile anlaşmaya varmıştır. Ayman Ben Mohamed'e hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz."

Eren Elyesa Polat
 

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