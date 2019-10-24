Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi. TFF resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

"Denizlispor Kulübü başkanı Ali Çetin'in, 20.10.2019 tarihinde oynanan Denizlispor - Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep Futbol Kulübü sporcusu Olarenwaju Ayobami Kayode'nin, 19.10.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 18.10.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Sivasspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 416 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

MKE Ankaragücü Kulübünün, 18.10.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI SOL TRİBÜN 101, 102, GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 DOĞU TRİBÜN 301, 302, 303, 304, 305, KAPALI SAĞ TRİBÜN 103, 104, KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN 401, 402, 403, 404 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü sporcusu Sedat Ağçay'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 18.10.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan 407 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."