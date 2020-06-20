Denizlispor Beşiktaş Canlı Anlatım

DENİZLİSPOR:0 BEŞİKTAŞ:1
CANLI ANLATIM
23' Beşiktaş'ta ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun vuruşu savunmadaki Mustafa Yumlu'dan geri döndü.
20' Ceza sahası içinde topla buluşan Olcay Şahan şutunu çekmek üzereyken savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
Pozisyon 18' Kullanılan serbest vuruşta Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.
10' Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçiyor.
7 'Yukatel Denizlispor, Ismail Aissati ile sol kanattan köşe vuruşunu paslaraşak kullanıyor ancak devamında atak sonuçsuz kalıyor.
2' Stadyum'un dışında sahaya atılan havai fişek nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor.
1' Hakem Mete Kalkavan'ın düdüğüyle karşılaşma Yukatel Denizlispor'un vuruşuyla başlıyor.