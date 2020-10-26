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Denizlispor Beşiktaş Canlı Anlatım

Denizlispor Beşiktaş Canlı Anlatım
Denizlispor Beşiktaş Canlı Anlatım

Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

DENİZLİSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ

CANLI ANLATIM

13' Beşiktaş'ta Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Atiba'nın vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Pantilimon'un solundan ağlara gitti.

10' Beşiktaş takım halinde rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda.

8' Denizlispor'da sakatlık geçiren Mustafa Yumlu yerini Oğuz Yılmaz'a bıraktı.

5 'Tedavisi tamamlandıktan sonra oyuna devam eden Mustafa Yumlu tekrar sakatlık geçirince oyun kısa bir süre duruyor.

3'Mustafa Yumlu'nun sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

1' Müsabakada ilk yarı başladı!

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Denizlispor'un ilk 11'i: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Bakalorz, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Rodallega.

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