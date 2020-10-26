Denizlispor Beşiktaş Canlı Anlatım

DENİZLİSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ
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13' Beşiktaş'ta Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Atiba'nın vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Pantilimon'un solundan ağlara gitti.
10' Beşiktaş takım halinde rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda.
8' Denizlispor'da sakatlık geçiren Mustafa Yumlu yerini Oğuz Yılmaz'a bıraktı.
5 'Tedavisi tamamlandıktan sonra oyuna devam eden Mustafa Yumlu tekrar sakatlık geçirince oyun kısa bir süre duruyor.
3'Mustafa Yumlu'nun sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.
1' Müsabakada ilk yarı başladı!
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Denizlispor'un ilk 11'i: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Bakalorz, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Rodallega.