Denizlispor Fenerbahçe Canlı Anlatım

DENİZLİSPOR 0-2 FENERBAHÇE

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45 'İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

41' Sağ kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Gökhan Gönül kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

35' Denizlispor gole yaklaştı! Sol kanattan ceza sahasına giren Sagal, topu ceza sahasındaki Rodallega'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan dışarı gitti.

33' Denizlispor'da Bakalorz, Ferdi'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

33' Denizlispor'da Bakalorz, Ferdi'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

30' Fenerbahçe gole yaklaştı! Ferdi'nin pasıyla cezas ahası sol çaprazda topla buluşam Mert Hakan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

16' Bu kez Denizlispor duran topta etkili oldu. Sagal'ın serbest vuruştan ortasına Bakalorz penaltı noktası üzerinden gelişine vurdu, top kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

15' Fenerbahçe gole yaklaştı! Serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topu Caner yeniden içeriye doldurdu. Mustafa Yumlu'nun ters kafa vuruşunda arkaya açılan topu Cisse tamamlamak istedi, top yan ağlarda kaldı.

9' Sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu topu penaltı noktasında uygun durumda olan Cisse'ye aktardı. Cisse düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

5' Cisse bu kez ceza alanı sağ çaprazında topla buluştu. Şutunda top kaleci Pantilimon'da kaldı.

3' Denizlispor kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor. Fenerbahçe önde baskıyla maça başladı.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon; Özer, Mustafa, Tapia, Oğuz; Bakalorz, Murawski, Bergdich, Aissati; Sacko, Rodallega

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Cisse