Denizlispor Fenerbahçe Canlı İzle | Bein Sports 1 | Denizli FB Maç Kaç Kaç

Denizlispor Fenerbahçe maçı canlı izle... Süper Lig'in 8.haftasında Fenerbahçe Denizli deplasmanına çıkıyor. Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan ve son 2 maçta sadece 1 puan toplayabilen Fenerbahçe, Denizli deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Karşısında ise son 5 maçta sadece 2 puan toplamayı başaran ve geçtiğimiz hafta BTC Türk Yeni Malatyaspor'a karşı 5 gol kalesinde gören Denizlispor, evinde bu galibiyetle birlikte çıkışa geçmek istiyor.

Fenerbahçe, Denizli'de

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma için Fenerbahçe kente geldi. Havaalanında karşılanan kafile ardından kalabalık bir konvoy eşliğinden konaklayacağı otele geçti.

Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile kente geldi. Sarı-lacivertli kafileyi Çardak Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı. Takım, havaalanının VIP çıkışında taraftarların sevgi gösterileri ve çiçekler ile karşılandı.

Teknik Direktör Ersun Yanal, kafilede Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Isla, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Alper, Deniz, Rodrigues, Moses, Vedat, Mevlüt'e yer verdi.

Kolundaki çatlak nedeniyle sahalardan uzak kalan ve uzun süredir takımla çalışmalarını sürdüren Serdar Aziz ile bir süredir takımla çalışan Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues'in kafilede yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Karşılamanın ardından sarı lacivertli kafile kalabalık bir konvoy eşliğinde konaklayacakları otele gitmek üzere havaalanından ayrıldı.

Öte yandan, Fenerbahçe ile Denizlispor yarın saat 19.00'da Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ile 39. randevuya çıkmış olacak.

Harun, Kruse ve Emre antrenmana katıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Grip olan kaleci Harun ile Kruse ve Emre Belözoğlu da antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Denizlispor hazırlıkları sürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Barrow, Olcay, Sacko

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Rami, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Deniz, Zajc, Rodrigues, Muriç

Yukatel Denizlispor Fenerbahçe maçı nasıl canlı izlenir?

Yukatel Denizlispor Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Mücadele AZ TV İDMAN TV ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

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