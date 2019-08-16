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Denizlispor Galatasaray Maç Anlatımı

Denizlispor Galatasaray Maç Anlatımı
Denizlispor Galatasaray Maç Anlatımı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında ligin yeni ekibi Denizlispor kendi sahasında son şampiyon Galatasaray'ı ağırlıyor...

DENİZLİSPOR:0 GALATASARAY:0

CANLI ANLATIM

29' Penaltı kaçtı! Selçuk İnan kaleci Stachowiak'ı geçemedi

Sarı Kart 27' Penaltı öncesi Babel sarı kart gördü Sarı Kart - Ryan Babel

Sarı Kart 27' Penaltı öncesi Lopes sarı kart gördü Sarı Kart - Tiago Lopes

Sarı Kart 26' Diagne'nin ayağına basan Oğuz sarı kart gördü Sarı Kart - Oguz Yilmaz

Penaltı 26' Galatasaray penaltı kazandı!

22' Denizlispor kalabalık geldi. Rodallega'nın sağdan ortasında top Muslera'da kaldı.

15' Rodallega ceza alanına hareketlenen Barrow'u düşündü, Muslera çıktı ve aldı topu.

8' Galatasaray yine tehlikeli geldi! Jimmy Durmaz'ın pasında Belhanda ceza alanında topla iyi döndü, sol ayağıyla vuruşunu kaleci Stachowiak kurtardı.

7' Sol kanatta Mariano'dan sıyrılan Bergdich'in ortasında top Muslera'da kaldı.

 6' Babel'in sağdan ortasında savunmaya çarpıp yükseklik kazanan top yerde sekince kalecinin üzerinden geçip kale sahasına düştü ancak Diagne pozisyonu sezemedi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

3' Galatasaray gole çok yaklaştı! Jimmy Durmaz'ın sol kale çizgisinden pasında Diagne'nin yerden vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

Pozisyon 3' Zeki soldan köşe vuruşu kullandı. Kale sahasında Babel kafayla topu uzaklaştırdı.

2' Barrow'un soldan ortasında Mariano'ya çarpan top dışarı çıktı. Korner

Maç Başladı 1' Süper Lig'de yeni sezon başladı! İki takımımıza başarılar

Yeni sezonun ilk maçında ilk 11'ler belli oldu

#Denizlispor 11'i : Stackhowiak, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Zeki, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega

#Galatasaray 11'i : Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy, Babel, Diagne

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