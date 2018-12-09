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Denizlispor Gençlerbirliği Canlı Skor| Denizli Gençlerbirliği Kaç Kaç?

Denizlispor Gençlerbirliği Canlı Skor| Denizli Gençlerbirliği Kaç Kaç?
Denizlispor Gençlerbirliği Canlı Skor| Denizli Gençlerbirliği Kaç Kaç?

1. Lig'in 15.haftasında ligde şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Peki Denizlispor Gençlerbirliği maçı canlı skoru kaç kaç gibi aradığınız bilgiler ise maçın başladığı andan itibaren burada yer alacak.

Denizlispor Gençlerbirliği maçı kaç kaç gibi aradığınız bilgiler burada yer alıyor. Denizlispor'da, ligin 15. haftasında lider Gençlerbirliği ile oynanacak mücadelenin tüm biletleri satıldı. Ligin son 6 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen ve 2. sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, süper lige çıkma adına taraftarının da desteği ile bu maçtan galip ayrılmayı hedefliyor. Süper Lige çıkma adına zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmaya Gençlerbirliği; 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 34 puanla çıkarken, Denizlispor ise; 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 29 puanla çıkacak.  İşte maça dair detaylar... 

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da ligin 15. haftasında pazar günü saat 16:00'da oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinin tüm biletleri satıldı. Denizlispor Medya Sorumlusu Mehmet Han Yılmaz, 15 bin kişi kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın kapalı gişe oynanacağını bildirdi. Ligin son 6 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen ve 2. sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, süper lige çıkma adına taraftarının da desteği ile bu maçtan galip ayrılmayı hedefliyor. Denizlispor'da, ligin 15. haftasında lider Gençlerbirliği ile oynanacak mücadelenin tüm biletleri satıldı. Yeşil-siyahlı ekip, pazar günü oynanacak maçta, 15 bin kişi kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nda kapalı gişe oynayacak. 

 

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