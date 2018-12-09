Denizlispor Gençlerbirliği Canlı Skor| Denizli Gençlerbirliği Kaç Kaç?

Denizlispor Gençlerbirliği maçı kaç kaç gibi aradığınız bilgiler burada yer alıyor. Denizlispor'da, ligin 15. haftasında lider Gençlerbirliği ile oynanacak mücadelenin tüm biletleri satıldı. Ligin son 6 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen ve 2. sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, süper lige çıkma adına taraftarının da desteği ile bu maçtan galip ayrılmayı hedefliyor. Süper Lige çıkma adına zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmaya Gençlerbirliği; 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 34 puanla çıkarken, Denizlispor ise; 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 29 puanla çıkacak. İşte maça dair detaylar...

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da ligin 15. haftasında pazar günü saat 16:00'da oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinin tüm biletleri satıldı. Denizlispor Medya Sorumlusu Mehmet Han Yılmaz, 15 bin kişi kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın kapalı gişe oynanacağını bildirdi. Ligin son 6 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen ve 2. sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, süper lige çıkma adına taraftarının da desteği ile bu maçtan galip ayrılmayı hedefliyor. Denizlispor'da, ligin 15. haftasında lider Gençlerbirliği ile oynanacak mücadelenin tüm biletleri satıldı. Yeşil-siyahlı ekip, pazar günü oynanacak maçta, 15 bin kişi kapasiteli Denizli Atatürk Stadı'nda kapalı gişe oynayacak.