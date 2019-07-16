Denizlispor, Hadi Sacko'yu renklerine bağladı

Yukatel Denizlispor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iyi bir kadro ile giriş yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru, Sedat Şahintürk ve Rodallega ile kadrosunu güçlendiren Ege ekibi, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde forma giyen Hadi Sacko'yu da renklerine bağladı. Yeşil-siyahlı takım, Sacko transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Denizlispor'un, Ankara temsilcisinde kiralık olarak oynayan Sacko ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Malili futbolcu geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile çıktığı 15 maçta 3 gol kaydetti.