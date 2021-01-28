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Denizlispor, Koşukavak'ın istifasını kabul etti

Denizlispor, Koşukavak'ın istifasını kabul etti
Denizlispor, Koşukavak'ın istifasını kabul etti

Son olarak Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1'lik skorla mağlup olan Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak istifa etti. Denizlispor Kulübü, Koşukavak'ın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Süper Lig'de son sırada bulunan Denizlispor'da üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından ayrılık yaşandı. Yönetim kurulu ile toplantı yapan teknik direktör Yalçın Koşukavak, kurmayları ile birlikte istifasını sundu. Kulüp yönetimi ise Koşukavak'ın istifasını kabul etti. Yeşil-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. Yalçın Koşukavak ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Sezonun üçüncü teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, Denizlispor'da toplam 9 maça çıktı. Gerçekleştirilen maçlarda 2 galibiyet 2 beraberlik alan Koşukavak, 5 kez yenilgi yaşadı.

Semih Can Yılmaz

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