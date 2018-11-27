Denizlispor PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, ligin 13. haftasında oynanan Giresunspor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. 10 kişi kalmasına rağmen geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılan yeşil siyahlılarda, hakemin verdiği kararlara sahaya atılan maddelerle karşılık verin Denizlispor taraftarının eylemleri raporlara yansıdı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Denizlispor-Giresunspor karşılaşmasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, karşılaşmanın 55. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atılan Marc Ghıslaın Kıbong A Mbamba'nın de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26 Kasım'dan itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karan verildiği bildirildi.

Öte yandan, Denizlispor Kulübü antrenörü Gürkan Aslan'nın da müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 26 Kasım'dan itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği ifade edildi.

Ali İbileme