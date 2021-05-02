Denizlispor Süper Lig'e veda etti

Maçtan Dakikalar
18. dakikada Leismann'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Rodellaga, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı. Rodellaga'nın vuruşu yan ağlarda kaldı.
25. dakikada orta sahada topla buluşan Ali Yavuz, rakip ceza alanına kadar topu sürerek ilerledi. Ali'nin ceza sahası önünden çektiği şut direğe çarparak auta çıktı.
34. dakikada Ali Yavuz'un ceza sahasından yaptığı ortada kale ağzında Sakıb'ın vuruşu auta çıktı.
45. dakikada Rodellaga'nın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Hasan'ın kafa vuruşunu kaleci Gökhan güçlükle kurtardı.
53. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tunay'ın şutunda top auta çıktı.
56. dakikada Sagal'ın ceza sahasının hemen dışından sert vuruşunda top dışarı gitti.
73. dakikada Michalak tarafından ceza sahasına yapılan ortada Samudio kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
79. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Samudio'nun sert şutunu kaleci Abdülkadir güçlükle çıkardı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci
Denizlispor: Abdülkadir, Sakıb (Özgür dk. 87 ?), Mustafa, Leismann, Özer (Muhammet dk. 63), Bakalorz, Diskerud (Mesanovic dk. 87 ?), Sagal, Hasan (Recep dk. 72), Ali Yavuz (Sacko dk. 72), Rodallega
Yedekler: Ali Eren, Dossevi, Ertuğrul, Tusha
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Çaykur Rizespor: Gökhan, İsmail (Melnjak dk. 63), Talbi, Emir, Morozyuk, Donsah (Tunay dk. 29), Abdullah, Andrade (Skoda dk 46), Sabo (Meriah dk. 69), Samudio, Remy (Mıchalak dk. 46)
Yedekler: Tarık, Selim, Alberk, Mithat, Soderlund
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Gol: Samudio (dk. 73) (Rizespor)
Sarı kartlar: Leismann, Bakalorz (Denizlispor), Andrade, Melnjak (Rizespor)
Fadıl Pişkin - Semih Can Yılmaz