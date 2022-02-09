Denizlispor - Trabzonspor Maç Anlatımı

DENİZLİSPOR 0-1 TRABZONSPOR
Maç Anlatımı
1'Maç başladı
. dakikada savunmadan dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Murat Cem'in şutunu son anda kaleci Abdülkadir çeldi.
8. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin çeldiği top, Hüseyin Türkmen'in kafasına çarparak ağlarla buluştu. 0-1
19. dakikada Trabzonspor savunmasından dönen topa ceza sahası içerisinde sert bir şekilde vuran Erdal, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından dışarı gönderdi.
23. dakikada Muhammed Eren'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Bekir'in, ceza sahası içerisinde rakiplerini çalımladıktan sonra vurduğu meşin yuvarlak kaleciye çarpması sonucu az farkla kornere gitti.
30. dakikada Enis'in kornerden kullandığı topa iyi yükselen Murat Cem, yaptığı kafa vuruşunda topu az farkla üst direkten dışarı gönderdi.
45'İlk yarı soan erdi.
46'İkinci yarı başladı
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DENİZLİSPOR: Stachowiak, Schwechlen, Gökhan, Emre, Muhammet, Djedje, Mustafa, Bünyamin, İlhan, Muhammed, Ömer.
TRABZONSPOR: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Yunus, Murat Cem, Yusuf, Kouassi, Enis.