Denizlispor'da mevcut yönetim devam edecek

A. Denizlispor'da geçtiğimiz günlerde salt çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, adayın çıkmamasıyla yine gerçekleşmedi. EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda hiçbir katılımının olmasının ardından gözler mevcut yönetime çevrildi. Bu çerçevede mevcut yönetim itfasını sunmadığı için Başkan Uz önderliğinde görevini devam ettirecek.

Eren Elyesa Polat



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