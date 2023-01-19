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Denizlispor'da mevcut yönetim devam edecek

Denizlispor'da mevcut yönetim devam edecek
Denizlispor'da mevcut yönetim devam edecek

Denizlispor’un ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulunda yine aday çıkmayınca mevcut yönetim istifa etmediği için görevini sürdürmeye devam edecek.

A. Denizlispor'da geçtiğimiz günlerde salt çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, adayın çıkmamasıyla yine gerçekleşmedi. EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda hiçbir katılımının olmasının ardından gözler mevcut yönetime çevrildi. Bu çerçevede mevcut yönetim itfasını sunmadığı için Başkan Uz önderliğinde görevini devam ettirecek.

Eren Elyesa Polat
 

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