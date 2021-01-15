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Denizlisporlu bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Denizlisporlu bir futbolcunun testi pozitif çıktı
Denizlisporlu bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ederken, bir futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.

Denizlispor, Süper Lig'in 19. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Hatayspor maçı öncesinde teknik heyet, tesis çalışanları ve futbolcuları korona virüs testinden geçti. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, bir futbolcunun testinin ise pozitif çıktığı açıklandı.

Denizlispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Takımımızın, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak 2021 Pazar günü Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde, teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun, takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" denildi.

Semih Can Yılmaz

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