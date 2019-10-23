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Denizlispor'un eski Başkanı Süleyman Urkay belinde silahla kulüp binasını bastı

Denizlispor'un eski Başkanı Süleyman Urkay belinde silahla kulüp binasını bastı
Denizlispor'un eski Başkanı Süleyman Urkay belinde silahla kulüp binasını bastı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yöneticilerinin basın toplantısı düzenlediği salonu eski Başkan Süleyman Urkay ile yanındaki 2 kişi bellerinde silahlarla bastı. Yaşanan gerginlik esnasında şahıslardan birisinin eline beline götürerek silah çekmeye çalışması görevliler tarafından engellendi.

Denizlispor’un eski Başkanı Süleyman Urkay belinde silahla kulüp binasını bastı - Tıkla İzle

Başkan Çetin düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının devam ettiği sırada salona girmeye çalışan 3 kişiye görevliler engel olmaya çalışınca bir anda arbede yaşandı. Şahıslardan birisi yaşanan gerginlikten elini beline götürerek yanında bulunan silahı çekmek istese de buna görevliler engel oldu. Ardından şahıslar binanda çıkarıldı. Sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden araçla uzaklaşan şahıslardan ikisi polis tarafından kulüp binasına yakın bir yerde gözaltına alındı. Süleyman Urkay ve Tuncay Berber isimli şahıslar yakalandı. Süleyman Urkay'ın kardeşi Zafer U.'nun yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme geniş çaplı olarak devam ediyor.

Semih Can Yılmaz

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