Denizlispor'un genç oyuncusu milli takım yolcusu

Denizlispor'un U16 takımının başarılı oyuncusu Mustafa Kemal Naza, milli takım aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroya davet edilen Naza, 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde katılacak. 5 yıldır Denizlispor'da oynadığını belirten Naza, “Beş yıldır Denizlispor'da oynuyorum. Küçüklüğümden beri burada olduğum için Denizlispor duygusunu en içten yaşayanlardan birisiyim. Burada futbolu en başından sonuna kadar öğrenmek istiyorum. Kulübüme çok faydalı olmak istiyorum. Bu yılda Denizlispor U16 takımının başarısı için mücadele edeceğim ”dedi.

“Milli formayı giymek çok güzel bir duygu”

Milli Takıma seçilmenin onur ve gururunu yaşadığını söyleyen Naza, “Aynı zamanda milli oyuncuyum. Pazartesi Riva tesislerine katılmak üzere gideceğim. Oradan da Belerus'a giderek oranın milli takımı ile maç yapacağız. Milli olmak, milli formayı giymek çok güzel bir duygu. İnşallah diğer arkadaşlarımda benim yaşadığım duyguları yaşar. Daha önce gittiğim için fazla heyecanlı değilim. Milli takım kampına ilk gittiğimde çok heyecanlanmıştım. Bu ikinci olunca o kadar heyecanlı değilim. Ama tabi ki yine de biraz heyecan var. Tabi kolay değil Türk Milli takımının formasını giyeceğim.

İlerideki hedefim öncelikle kulübüme faydalı olmak. Önce kendi kulübümde oynamak orada başarılar yaşamak daha sonrada dışarıya açılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



Fadıl Pişkin - Ömer Beyazoğlu

