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Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Ertuğrul oldu

Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Ertuğrul oldu
Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Ertuğrul oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

A. Denizlispor teknik yönetiminde hızlı gelişmeler yaşandı. Teknik Direktörü Kemal Kılıç ile yolların ayrıldığına dair açıklamadan dakikalar sonra yeni teknik direktörün ismi açıklandı Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bülent Ertuğrul'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz” denildi.

Mehmet Barlas

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