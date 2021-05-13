Denizli'ye şehit ateşi düştü

Edinilen bilgilere göre, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'na yakın bir bölgeden bulunan bağlı Bölükbaşı köyünde güvenlik güçlerinin nöbet değişimi sırasında teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 1 polis memuru şehit olurken, 3 polis memuru ise yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; “Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Öte yandan, şehit olan özel harekat polisinin Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Ulukent Mahallesinden olduğu ve isminin Veli Kabalay olduğu öğrenildi.

Semih Can Yılmaz