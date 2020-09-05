Denizli'ye sulama ve içme suyu müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (DESKİ) Sevindik, Sümer ve Karşıyaka mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirerek, ilk kez yağmur suyu hatları döşeyeceği altyapı yatırımının temel atma töreni korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan temel atma töreni konuşmasında, bir şehrin olmazsa olmazının altyapı olduğunu söyleyerek, "Bir şehirde altyapı yoksa, o şehrin üstü ne kadar güzel olursa olsun, yapılar ne kadar renkli olursa olsun hiçbir anlamı yoktur. Birlikte çalışma şansına sahip olduğum Sayın Nihat Zeybekci'nin belediye başkanlığı döneminde ilk kez ciddi, planlı ve projeli altyapının temeli 2008 yılında atıldı. 2011 yılında başkan yardımcılığımdan başkanlık görevine geçmeyi Allah'ım nasip etti. Aynı anlayış ve ruhla yapılması gereken neyse çok şükür gerçekleştiriyoruz" dedi.

“Akbaş'taki hem sulama hem de içme suyu kaynağını inşallah Denizlimize aktaracağız”

2017'de inşası tamamlanan Akbaş Barajı'nın önümüzdeki yaz Denizli merkeze içme suyu olarak geleceğini müjdeleyen Başkan Zolan, "Şehrimizde su güvenliği noktasında derin bir nefes alacağız. Bizlerin ve büyüklerimizin yaptığı işler öyle günlük değil, Nihat Zeybekci'nin arzusu ile başlayan Akbaş'taki hem sulama hem de içme suyu kaynağını inşallah Denizlimize aktaracağız. Suların iletim hatlarıyla ilgili çalışmalar son hızla devam ediyor. Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, emek veren tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Ortak sevdamız Denizli, hep beraber inşallah durmayacağız, beraber koşacağız” diye konuştu.

“Önümüzdeki 30 yıl boyunca içme suyu sorunu olmayacak”

Önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Belediye Başkanı olarak seçildiği dönemde Denizli'de yaşanan sorunları hatırlatarak, ilk yapmaları gereken işin altyapı olduğunu gördüğünü ifade etti. Zeybekci, “2008 yılında şehrin ana çekirdeğinde altyapı çalışmasına başladık. Kent merkezinden İzmir asfaltına kadar altyapısını, üst yapısını yaptık. Yaparken zorluklar yaşadık. Akbaş Barajını bu şehrin nüfusunun 1 milyonun üzerine çıkacağını öngördüğümüz için Honaz Dağı'nın tepesine yaptık. Şehrimizin önümüzdeki 30 yıl boyunca içme suyu sorunu olmayacak" dedi.

Semih Can Yılmaz