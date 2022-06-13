Denizli'yi mobil uygulamaya sığdıracaklar

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan açılış programı ile başlayan projede, ilde tarihi ve turistik yerlerinin tanıtım bilgileri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek. Proje açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Kültür Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Temel, proje eğitmenleri ile öğretmenler katıldı.

“Denizli iç ve dış turizmin odak bölgelerinden birisidir”

Dijital dönüşüm sürecinde hayata geçirilen proje hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Ülkemizde turizm; ekonomiye katkı sağlayan en büyük sektörlerden biridir. Denizli iç ve dış turizmin odak bölgelerinden birisidir. Denizli; bünyesinde yer alan doğal güzellikler, kültürel ve tarihi zenginlikleri açısından bölge/ülke ekonomisine daha çok katkı sağlayabilecek bir yapıya sahiptir. Müdürlüğümüz ve Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığı ile geliştirilen teknik destek çerçevesindeki projemizle ilimizin bölge ve ülke ekonomisine katkısının artırılmasını hedeflemekteyiz. 'Şehrimi Mobil Uygulamayla Keşfediyorum' projesi çerçevesinde, mobil cihaz uygulaması geliştirme eğitimi verilmesi sağlanacaktır. Bu çerçevede projeye başvuru yaparak programlama bilgisine göre seçilen 23 öğretmenimize verilecek olan programlama dili eğitimi ile android cihazlardan ücretsiz olarak indirilip kullanılabilecek bir uygulama geliştirilecektir” dedi.

Atilla Özer