Dental Estetik'ten Uğur Turan: ''Türkiye, sağlık turizminin vazgeçilmezi''

Türkiye, sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Başarılı operasyon oranı, jeopolitik konumu gereği, sağlık turizmi büyüme ivmesi katlanarak artan bir durum haline geldi. Bu alanda faaliyet gösteren Dental Estetik Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türki Cumhuriyetleri ve Arap ülkelerinden gelen birçok turistte başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. Her ay 1000'in üzerinde başarılı operasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Dental Estetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Turan, gelen hastalarla güvene dayalı bir bağ kurduklarını ve hastaları çeşitli tetkiklerden geçirerek en iyi tedavi yöntemlerini belirlediklerini söyledi.

Sağlıklı bir tedaviye ek olarak estetik bir görünümü de önemsediklerini vurgulayan Turan, hastaların hem sağlık hizmeti almak hem de tatil yapmak istediklerini vurguladı. Turan, bu doğrultuda Dental Estetik'in, sağlık turizmi alanında etkin tedavi yöntemleri ve uygun maliyet seçenekleri sunarak hastalarına hizmet verdiğini aktardı.

Taleplere bağlı olarak hedefleri ve başarı rotalarını şekillendirdiklerini belirten Turan, uzman doktorlar ve profesyonel personel ile hastalar arasında güven bağı oluşturmanın ve hastaların memnun bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamanın ilk prensipleri olduğunun altını çizdi.

Yaptıkları başarılı çalışmalara dikkat çeken Turan, Türkiye'nin sağlık sektöründe yaptığı sektörel yatırımlar sayesinde adını dünya genelinde duyurduğunu, özel ve devlet hastanelerinin kaliteli hizmet anlayışıyla geliştirilmesi ve yeni nesil teknolojilerin kullanılması, sağlık sektöründe rekabetin üst düzeye çıkmasını sağladığını belirtti. Turan, ülkedeki bu gelişimin insanların kaliteli sağlık hizmeti almasını ve daha nitelikli tedavi görmesini önemli kıldığını ifade ederken, firma olarak olarak saygın ve güçlü bir ağla hastalara en kaliteli hizmeti sunma konusunda özen gösterdiklerinin de ifade etti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.