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Denver, Miami'yi deplasmanda yendi, 2-1 öne geçti

Denver, Miami'yi deplasmanda yendi, 2-1 öne geçti
Denver, Miami'yi deplasmanda yendi, 2-1 öne geçti

NBA finalinde Denver Nuggets, deplasmanda karşılaştığı Miami Heat'i 109-94'lük skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

NBA finalinde Miami Heat ile Denver Nuggets, Kaseya Center'da karşı karşıya geldi. Denver, parkeden 109-94'lük skorla galip ayrıldı ve seride 2-1 öne geçti. Denver'da Jamal Murray ile Nikola Jokic, triple-double performanslarıyla galibiyeti getiren isimler oldu. Murry 34 sayı, 10 ribaund ve 10 asist, Jokic de 32 sayı, 21 ribaund ve 10 asist ile mücadele etti. Miami'de ise Jimmy Butler 28 sayı, 4 asist ve Bam Adebayo da 22 sayı, 17 ribaundluk performans sergilese de mağlubiyeti önleyemedi.

Oğuzhan Ort

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