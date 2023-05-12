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Denver Nuggets, Batı Konferansı finaline yükseldi

Denver Nuggets, Batı Konferansı finaline yükseldi
Denver Nuggets, Batı Konferansı finaline yükseldi

NBA Batı Konferansı Yarı Final 5. maçında Denver Nuggets, deplasmanda karşı karşıya geldiği Phoenix Suns'ı 125-100'lük skorla yenerek, seriyi 4-2 yaptı ve konferans finaline yükseldi.

NBA'de play-off heyecanı iki müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı Yarı Final 5. maçında Denver Nuggets, Footprint Center'da karşılaştığı Phoenix Suns'ı 125-100 mağlup ederek seriyi 4-2 yaptı ve konferans finaline yükseldi. Denver'da Nikola Jokic 32 sayı, 12 asist ve 10 ribaund ile triple double yaparken, Jamal Murray 26 sayı ve Kentavious Caldwell-Pope de 21 sayı ile oynadı. Phoenix'te ise Cameron Payne 31 sayı, 6 ribaund ve Kevin Durant 23 sayı, 5 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Denver, Los Angeles Lakers - Golden State Warriors serisinin galibi ile finalde karşılaşacak.

Boston Celtics seriyi son maça taşıdı

Doğ Konferansı Yarı Final 5. mücadelesinde Boston Celtics, Wells Fargo Center'da oynadığı Philadelphia 76ers'ı 95-86'lık skorla yendi ve seriyi 3-3 yaptı. Boston'da Marcus Smart 22 sayı, 7 asist, Jayson Tatum 19 sayı, 9 ribaund ve Jaylen Brown da 17 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Philadelphia'da ise Joel Embiid 26 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, Tyrese Maxey da 26 sayı, 5 ribaundla katkıda bulundu.
Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz maçta oynamadı.

Oğuzhan Ort

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