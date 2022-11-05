İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depo alevlere teslim oldu

Depo alevlere teslim oldu
Depo alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde daha önce korku evi olarak kullanılan bir depoda yangın çıktı. Alevlere teslim olan depoyu itfaiye ekipleri kısa sürede söndürürken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Biberiye Sokak'ta bulunan eskiden korku evi olarak kullanılan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda gece saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alan ekipler, alevlerin ağaçlara sıçramasını önleyerek soğutma çalışmalarına geçti. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Cihan Atik

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.