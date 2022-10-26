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Depo olarak kullanılan evde yangın

Depo olarak kullanılan evde yangın
Depo olarak kullanılan evde yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde depo olarak kullanılan bir ev, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Seydişehir ilçesi Alaylar 1 Mahallesi 152169 Sokakta bulunan evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, depo olarak kullanıldığı öğrenilen tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın, söndürüldü.

İsmail Sünbül

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