Depo olarak kullanılan evde yangın

Yangın, gece saatlerinde Seydişehir ilçesi Alaylar 1 Mahallesi 152169 Sokakta bulunan evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, depo olarak kullanıldığı öğrenilen tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın, söndürüldü.

İsmail Sünbül

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