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Depo olarak kullanılan odadaki eşyalar küle döndü

Depo olarak kullanılan odadaki eşyalar küle döndü
Depo olarak kullanılan odadaki eşyalar küle döndü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üç katlı bir binanın teras katında depo olarak kullanılan odada yangın çıktı. Odadaki eşyalar küle dönerken, alevler binaya yayılmadan söndürüldü.

Depo olarak kullanılan odadaki eşyalar küle döndü - Tıkla İzle

Yangın, İslahiye Fevziçakmak Mahallesi Talimhane Caddesi'nde bulunan C.K.'ya ait 3 katlı binanın teras katında başladı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu müdahale edilen alevler tamamen söndürülürken, binanın terasından yükselen dumanlar hem itfaiye ekiplerine hem de ekiplere yardımcı olan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Binanın terasından gökyüzüne yükselen dumanlar, mahalleliye ise korkulu anlar yaşattı. Depo olarak kullanılan odada başlayan alevler ekiplerin zamanında müdahalesi ile yayılmadan söndürülürken, odadaki eşyalar tamamen kül oldu. Maddi hasara yol açan alevlerin kesin sebebinin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Fevziçakmak Mahallesi'nde bir ay içerisinde ikinci kez yangın çıktığı ve ekipler tarafından söndürüldüğü öğrenildi.

Bekir Şentürk
 

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