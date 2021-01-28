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Depoda başlayan yangın fabrikalara sıçradı

Depoda başlayan yangın fabrikalara sıçradı
Depoda başlayan yangın fabrikalara sıçradı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, ikinci el sanayi makinelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Deponun yanındaki palet ve ambalaj fabrikalarına da sıçrayan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Depoda başlayan yangın fabrikalara sıçradı - Tıkla İzle

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi'ndeki Çetmen Sanayi Sitesi'nde ikinci el sanayi makinelerinin bulunduğu depoda saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler tüm depoyu sararken, işçiler yangın söndürme tüpleri ile ilk müdahaleyi yaptı. Yangın kısa sürede deponun yanındaki palet fabrikası ile ambalaj fabrikasına da sıçradı. Fabrikalardaki işçiler tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, ilçenin farklı noktalarından görüldü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, depo ve fabrikalarda hasar oluştu.

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