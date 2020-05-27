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Depoda bırakılan eşyalar çarşıyı yakıyordu

Depoda bırakılan eşyalar çarşıyı yakıyordu
Depoda bırakılan eşyalar çarşıyı yakıyordu

Bursa'da Ayakkabıcılar Çarşısı'nın en katındaki bir depoda bırakılan eşyalar tutuşunca, az daha çarşıyı yakıyordu.

Edinilen bilgiye göre, Santral Garaj Mahallesi Gençosman üst geçidinin hemen yanındaki Ayakkabıcalar Çarşısı'nın en alt katında bulunan bir depoda bırakılan eşyalar henüz bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler kısa sürede depoyu sardı. Dumanı fark eden çarşı esnafı itfaiye ve polisi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale edip büyümesine fırsat vermedi.
Çevredeki vatandaşlar büyük bir facianın zamanında müdahale ile önüne geçildiğini belirttiler. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Hakan Gönül
 

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