İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depoya yıldırım düştü, o anlar kamerada

Depoya yıldırım düştü, o anlar kamerada
Depoya yıldırım düştü, o anlar kamerada

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kuvvetli sağanak sırasında bir depoya düşen yıldırım cep telefonu ile görüntülendi. İlçede etkili olan sağanak yağış ise hayatını olumsuz etkiledi.

Depoya yıldırım düştü, o anlar kamerada - Tıkla İzle

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak sebebi ile cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluşurken, Kastamonu-Tosya karayolu ise heyelan sebebiyle kapandı. Tosya Belediyesi, Karayolları ekipleri kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.
Öte yandan, ilçede etkili olan sağanak yağış sırasında bir depoya yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaşın yağışı çektiği sırada yıldırımın düştüğü görülüyor. Yıldırımın düştüğü sırada vatandaş büyük panik yaşıyor.

Bedirhan Göksu - Sedat Ağacıkoğlu
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.