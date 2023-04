Deprem acı hikayeler bıraktı: Ailesinden 8 kişiyi kaybeden hafız yaşananları anlattı

Kahramanmaraş'ta hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Kur'an Eğitim Merkezinde göreve başlayan Seyfettin Yenice, hayatını Şeyma Yenice ile birleştirdi. Aradan geçen yılların ardından Yenice ailesinin İbrahim (5) ve Muhammed Raşit Yenice (2) isimli iki çocuğu dünyaya geldi. Sağlam diye aldıkları evde 6 Şubat tarihinde depreme yakalanan Yenice'nin iki oğlu ve eşi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. 20 dakika enkaz altında kaldıktan sonra iki çocuğu ve eşinin cenazesini de çıkaran baba Seyfettin Yenice, acısını içine atarak ihtiyaç sahibi depremzedelerin yardımına koştu. Yenice, depremde eşi ve çocuklarının yanı sıra ağabeyi, yeğenleri ve dedesini de kaybetti.

"O gün mahşeri yaşadık''

Yaşadıklarını anlatan Seyfettin Yenice, "Acımız çok. Herkese çok geçmiş olsun. Ölenlerin hepsi şehit oldu. Allah rahmet eylesin. O gün mahşeri yaşadık. Biz inananlar olarak sonuçta gideceğimiz yer ahiret. İman ettiğimiz için süreci çok rahat geçirdiğimize inanıyorum. Hafız olmamın ayrıca bir durumu vardı. Ben depremde eşimi, iki oğlumu, ağabeyimi ve onların çocukları ile dedemi kaybettik. Biz Sait Bey Sitesi A Blok 3'üncü katta oturuyorduk. Sağlam diye oraya taşınmıştık ve burası yıkıldıysa ailemizin aparmanı tamamen yıkılmıştır diye düşündüm. 15-20 dakika enkaz altında kaldım ve kurtarıldım. İman etmiştik, tekbir ve şehadet getirmiştim. Çocuklarıma seslendim, hiç ses duyamadım” dedi.

"Acımıza oturup ağlayamadık"

Yenice, “İnsanların acısını gördükçe benim acımın hafif olduğunu gördüm. Çünkü cenazesini bulamayan, günlerce bekleyen ve hala araştıranlar var. Acımız ile sevinir duruma geldik. Acımıza oturup ağlayamadık. Sürekli yardımlara koşturmaya başladık. Ağabeyim sendika başkanı ve onun yanında durduk, o da bizim yanımızda durdu. Koşturarak insanlara yardımcı olmaya çalıştım. Kendimi toparlamaya çalıştım” diye konuştu.

Camide mukabele okuyor

Her yıl Ramazan ayında farklı camiye giderek mukabele okuduğunu ifade eden Yenice, “Aslında her yıl Ramazan ayında hafızlarımı getiriyorum. Bu yıl getiremedik, her birinin evleri farklı yerlerde. Ben Ramazan nedeniyle camide mukabele okumaya karar verdim. Ramazan ayını dolu dolu geçirip, seneye hafızlarımızla geçireceğiz inşallah. Mahşeri hepimiz yaşadık. Rabbim bir daha böyle acılar ve kötü günler yaşatmasın, herkese sabır ve selamet versin” dedi.

Halil Ulubey



