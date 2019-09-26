Deprem acil toplanma alanları nerede? İstanbul acil durum deprem toplanma alanları

İstanbul'da yaşanan şiddetli deprem sonrası acil toplanma alanlarının neresi olduğu merak konusu olmuş durumda. Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır. İşte konu ile ilgili detaylar...

ACİL TOPLANMA ALANINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL İÇİN ACİL TOPLANMA ALANI NASIL SORGULANIR?

Bulunduğu yerdeki acil toplanma alanları ile ilgili detaybilgi almak isteyen vatandaşlar e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) sayfasına giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığında bulundukları yerdeki uygun toplanma alanlarını öğrenebilirler.