İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Deprem Adana'da da yıkıma neden oldu

Deprem Adana'da da yıkıma neden oldu
Deprem Adana'da da yıkıma neden oldu

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde Adana merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördüğü bildirildi. Ekiplerin şehir genelindeki enkazlar da kurtarma çalışması yaptığı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye'den de kuvvetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı.

Deprem nedeniyle Adana merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, bir çoğunun da hasar gördüğü bildirildi. Merkez ilçelerde ekipler kurtarma çalışması yaparken, Tufanbeyli ilçesinde de 3 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisi geldi. Tüm ekiplerin seferber edildiği Adana'da en kazlardan kurtarma çalışması yapıldığı kaydedildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.