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Deprem anı cep telefonu kamerasına böyle yansımış

Deprem anı cep telefonu kamerasına böyle yansımış
Deprem anı cep telefonu kamerasına böyle yansımış

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem anı evin içinde cep telefonu kamerasında yansıdı.

Deprem anı cep telefonu kamerasına böyle yansımış - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin 10'uncu gününde bir taraftan kurtarma çalışması bir taraftan da yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerden o anlara ait yeni görüntüler de çıkmaya devam ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir kişinin evin içinde cep telefonu ile o anları kaydettiği anlar çıktı. Bir süre sallanan evin elektrik kesintisi ile birlikte çökme sesleri de görüntülere yansıdı.

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