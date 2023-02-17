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Deprem anına ait yeni görüntüler

Deprem anına ait yeni görüntüler
Deprem anına ait yeni görüntüler

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Deprem anına ait yeni görüntüler - Tıkla İzle

Adıyaman Karadağ'da bulunan su deposunun deprem anına ait görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem ile birlikte elektrikler kesildiği anlar ve jeneratörlerin devreye girmesiyle yaşanan sarsıntı saniye saniye kayıt altına alındı. Bahçede bulunan ağaçlar ve yapının sallanması kameralar tarafından kaydedildi.
Deprem esnasında içerde bulunan iki kişinin kendisini dışarı atması ancak depremin şiddetinden yürümekte güçlük çektiği anlar da görüntülere yansıdı.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir

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