İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Deprem anında bir binanın çökmesi, diğerinin sallanması kamerada

Deprem anında bir binanın çökmesi, diğerinin sallanması kamerada
Deprem anında bir binanın çökmesi, diğerinin sallanması kamerada

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci deprem anında cep telefonu kameralarına yansıyan bir görüntüde bir binanın sallanması ile arkadaki başka bir binanın da çökme anları yansıdı.

Deprem anında bir binanın çökmesi, diğerinin sallanması kamerada - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremin ardından sahada enkaz kaldırma ve yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, 7.6'lık ikinci depremin yaşandığı o anlar ait görüntüler çıkmaya devam ediyor. İkinci deprem sırasında Kahramanmaraş merkezinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir binanın sallanması ve arkasındaki binanın çökmesi yer aldı. Korku dolu anların yaşandığı deprem anları başka vatandaşlar tarafından da görüntüledi. O görüntüler de de yine bir başka binanın çökmesi ile panik anları yer aldı.

Halil Ulubey

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.