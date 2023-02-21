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Deprem anında böyle kaçtı, o anlar kamerada

Deprem anında böyle kaçtı, o anlar kamerada
Deprem anında böyle kaçtı, o anlar kamerada

Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Deprem anında böyle kaçtı, o anlar kamerada - Tıkla İzle

 O sırada markette kasada duran bir kişinin tezgahın üzerinden atlayarak kaçması da görüntülerde yer aldı.
Hatay'da ilk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı 6.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde şiddetli hissedildi. Mersin'de de şiddetli hissedilen deprem paniğe neden olurken, o anlardan bazıları güvenlik kameralarına yansıdı. Tarsus ilçesinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kasada görevli çalışanın tezgahtan atlaması ve müşteri ile birlikte kaçması yer aldı. Akdeniz ilçesindeki bir başka görüntüde de kasada görevli bir şahsın kaçma anı kaydedildi.

Ersoy Yalçın
 

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