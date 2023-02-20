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Deprem anında havuz taştı, o anlar kamerada

Deprem anında havuz taştı, o anlar kamerada
Deprem anında havuz taştı, o anlar kamerada

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin Kayseri'deki olimpik havuzu taşırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anında havuz taştı, o anlar kamerada - Tıkla İzle

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri'de de hissedildi. Deprem anında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kampüsünde bulunan olimpik havuz taştı. Sarsıntının başlamasıyla beraber suda hareketlilik başlarken, depremin şiddetini artırdığı anlarda ise havuz taştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali Göç - Mükremin Kaya

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