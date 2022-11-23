Deprem anında korkuyla 3'üncü kattan atladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin hissedildiği Bolu'da panikleyen vatandaşlar evden dışarıya koştu. Deprem anında panikleyen Ç.L. (28) isimli genç de 3'üncü katın camından atladı. Beton zemine düşen genç yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Ç.L., hastaneye kaldırıldı. Genç adamın iki kolunun da düşmenin şiddetiyle kırıldığı öğrenildi.

Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin ardından korku dolu anlar yaşayan vatandaşların binadan dışarıya çıktığı, Ç.L.'nin ise camdan atladığı anlar yer aldı.

Enes Özkan



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