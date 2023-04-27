Deprem Araştırma Raporu TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Deprem Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı rapor TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sunuldu. Şentop, komisyon üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, raporu Genel Kurula sevk edeceğini belirtti.

Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu ise, 13 toplantı yaptıklarını belirterek, “49 kamu kurum ve kuruluşunu dinledik. Ayrıca deprem konusunda uzman 23 akademisyen, 11 STK'yı dinledikten sonra raporu hazırladık” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, raporda kentsel dönüşüme ağırlık verilmesini önerdiklerini ve afet yönetim sistemini ele aldıklarını ifade etti. Raporda 165 tespitlerinin ve 295 önerilerinin yer aldığını söyleyen Eroğlu, denetim yapılan binalarda beş yılda bir, denetim yapılmamış binalarda ise iki yılda bir denetim yapılmasını önerdiklerini kaydetti.

Raporun teslimi sırasında Eroğlu'na AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Kilis Milletvekili Hilmi Dülger de eşlik etti.

Ahmet Umur Öztürk - Cem Geçim

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