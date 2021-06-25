Deprem bazı köy evlerine hasar verdi, kayalar yuvarlandı

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu İller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere bir çok noktadan da hissedildi.

Depremin merkezi Kigı ilçesine en yakın yerleşim yerlerinden Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı köyünde bir kaç evde, Karaçam ile Çelebi köylerinde 1'er evde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Bölgeye ilçe ve merkezden ekiplerin gönderildiği, herhangi bir yaralanma, can kaybının olmadığı bildirildi.

Öte yandan Kuşbayırı yolunda kayaların yol ve çevreye yuvarlandığı, yola bir noktada zarar verdiği aktarıldı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu



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