İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Deprem beşik gibi salladı

Deprem beşik gibi salladı
Deprem beşik gibi salladı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem, Bolu'da da etkisini hissettirdi. Düzce ve Bolu'da market raflarındaki ürünlerin devrildiği, araçların ve binaların sallandığı anlar, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Deprem beşik gibi salladı - Tıkla İzle

Sabah saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Düzce'de olduğu gibi Bolu'da da etkisini hissettirdi. Düzce ve Bolu'da deprem anları anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bolu'nun merkez ilçesine bağlı Yakabayat köyündeki tek katlı bir evin sallandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Beşik gibi sallanan evdeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde bulunan markette ise raflarda bulunan tüm ürünler yere devrildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Enes Özkan - Esra Angün - Enes Azmak
 

İLGİLİ HABER
Depremde zarar gören adliye binasında hummalı çalışma sürüyor Depremde zarar gören adliye binasında hummalı çalışma sürüyor
İLGİLİ HABER
Deprem sırasında ortaya çıkan ışık güvenlik kamerasına yansıdı Deprem sırasında ortaya çıkan ışık güvenlik kamerasına yansıdı
İLGİLİ HABER
İstanbul depremini tetikler mi sorusunun cevabı ilk 48 saatte gizli 'İstanbul depremini tetikler mi' sorusunun cevabı ilk 48 saatte gizli
İLGİLİ HABER
Prof. Dr. Zeki Hasgür: Beklenen Marmara depremine etkisi olacağını düşünmüyorum Prof. Dr. Zeki Hasgür: 'Beklenen Marmara depremine etkisi olacağını düşünmüyorum'
İLGİLİ HABER
Deprem iş yerlerinde büyük hasar bıraktı Deprem iş yerlerinde büyük hasar bıraktı
İLGİLİ HABER
Deprem bölgesinde çocuk olmak Deprem bölgesinde çocuk olmak
İLGİLİ HABER
Her gün çok sayıda kişinin geldiği eğlence mekanından geriye sadece enkazı kaldı Her gün çok sayıda kişinin geldiği eğlence mekanından geriye sadece enkazı kaldı
İLGİLİ HABER
Deprem anında korkuyla 3üncü kattan atladı Deprem anında korkuyla 3'üncü kattan atladı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.