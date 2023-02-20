Deprem bölgelerinde çalışan görevliler: 'Çalışmalar esnasında aklımıza ne açlık, ne de uykusuzluk geliyor'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Ordu'dan yardımlar, arama ve kurtarma ekipleri, iş makineleri ve araçlar gibi çeşitli destekler yola çıktı. Deprem sonrası bölgeye sevk edilen AFAD ve ANDA ekiplerinden oluşan ekibin bir kısmı, görevlerinin ardından Ordu'ya dönüş sağladı. Ekipler, AFAD Ordu İl Müdürlüğü önünde aileleri ve çalışma arkadaşları tarafından karşılandı.

“Toplam 606 araç, 2 bin 186 personel deprem bölgelerine sevk edildi, 5 bin 957 depremzede Ordu'ya geldi”

Karşılama sonrası açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Bayram Gale, depremin ilk gününden itibaren toplam 606 araç 2 bin 186 personelin Ordu'dan deprem bölgelerine sevk edildiğini söyledi. Ordu Valiliği dahilinde, 173 adet tır yardımı yapıldığını kaydeden Gale, “Bunun dışında valiliğimiz ile yürüttüğümüz kampanyamız daha var, gıda maddelerini yine o bölgelere ulaştıracağız. İlimize de o bölgeden yoğun bir şekilde depremzede akışı var. Şu an 5 bin 957 tane Ordu iline gelip burada ikamet eden kişi var. Elimizden geldiğince kayıtlarını yapıyoruz, uygun yerlere misafir ediyoruz. İlerleyen aşamalarda imkanlarımızı değerlendirip, gelecek olan vatandaşlarımızın rahat etmelerini sağlayacağız” dedi.

“Orada çalışırken, açlık, uykusuzluk ve başka bir şey düşünemedik”

Adıyaman'dan gelen AFAD Görevlisi Fatih Baycan, bölgede çalışma esnasında açlık ve uykusuzluk gibi temel ihtiyaçları düşünmediklerini belirterek, “Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği yiyip yemediğimizi birbirimize sorduk. Bunu eleştirmek adına söylemiyorum ancak orada ne yemek, ne uyku, ne su, ne de istirahat gibi bir şey insanın aklına gelmiyor. Bizim oraya ulaşmamız 23 saat kadar sürdü, hava muhalefeti vardı. Ne kadar enkaza, ne kadar cenazeye müdahale ettiğimizi tam bilemiyorum. Hangi günde olduğumuzu karıştırdığımız da oldu” diye konuştu.

“Biz çocuğumuza kavuştuk ama oradaki insanların Allah yardımcıları olsun”

AFAD Ordu Arama ve Kurtarma Teknisyeni Zeki Yıldırım, “15 gündür Adıyaman'da görevimizi bilfiil idame ettirdik. O duygular çok farklı, çok büyük sevinç ve üzüntüler var. İlk çıkarttığımız insanların mutluluğu bizi farklı bir yerlere götürdü. Biz Ordu olarak 2 ekibe ayrıldık, bizim ekibimiz 29 canlı vatandaşı çıkarttı. Vefat sayısını söyleyemeyeceğim, çok hüzünlü bir olay. Allah kimsenin başına vermesin. Biz çoluğumuza ve çocuğumuz kavuştuk ama Allah oradaki insanların yardımcıları olsun” diye konuştu.

“Canlı insan çıkarttıkça mutlu olduk, duygularımız birbirine karıştı”

Emrah Demirbaş isimli AFAD görevlisi, Adıyaman ilinde 14 gün çalıştıklarını belirterek, “Orada canlı vatandaşları ve çocukları çıkarttıkça çok mutlu olduk. 14 gün boyunca yorulduğumuzu, acıktığımızı ve uykusuzluğumuzu hiç anlamadık. Gerçekten çok güzel bir duyguydu, çok üzücü olaylar da vardı, bizi çok etkiledi, duygularımızın hepsi birbirine karıştı. Allah bir daha yaşatmasın. Burada ne gördük? Gerçekten Türk milletinin birlik ve beraberlik olduğunu bu afet zamanı hepimizin bir anda her şeyin üstesinden gelebileceğimizi anladık” ifadelerine yer verdi.

Selim Kuşcu



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