Deprem bölgelerinde Cuma namazı kılındı

Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda kılınan cuma namazına binlerce vatandaş katıldı. Trabzon'un Of İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz tarafından kıldırılan cuma namazı dron ile havadan görüntülendi. Kahramanmaraş'a yardım için gelen ve cemaatle birlikte cuma namazı kılan Veli Dağelvan, "Cenabı Allah bu afeti ülkemizin üzerinden kaldırsın inşallah. Ölenlere rahmet kalanlara ise bir an önce toparlanmayı nasip etsin. Bugün aynı Çanakkale ruhu var. Burada herkes birlik ve beraberlik içerisinde" dedi.

Adıyaman'da Cuma namazı için hasar almayan camilere akın ettiler

Adıyaman'da vatandaşlar Cuma namazını kılmak için depremde hasar görmeyen camilere akın etti. Caminin içerisi dolduğu için dışarıda namaz kılan cemaate ücretsiz seccade dağıtıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da bazı camiler de hasar gördü. Vatandaşlar, Cuma namazını kılmak için sağlam camilere akın etti. Cami önünde ücretsiz dağıtılan seccadelerini alan vatandaşlar, cami içerisinde, bahçesinde ve dışında saf tuttu. İmamın okuduğu hutbeyi dinleyen cemaat, namazdan sonra depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

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