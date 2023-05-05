Deprem bölgelerine günlük 150 konteyner üretiliyor

Düzce, deprem bölgelerine konteyner ulaştırmaya devam ediyor. Düzce'de 4 ayrı fabrikada günlük 150 konteyner üretiliyor. Düzce Valiliği'nin yeni hedefi deprem bölgelerine 25 bin konteyner göndermek.

"Aciliyetin farkındayız"

Düzce Valiliği ve AFAD koordinasyonunda devam eden üretimler ile ilgili bilgiler veren Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, üretim hızının arttığını vurguladı. Altuntaş, "Yaklaşık 2 aydır başlamış olduğumuz çalışmalar, şu anda sıfırdan kurulan 4 fabrikada Valiliğimizin çatısı altında Valimiz Cevdet Atay'ın yakın takibiyle beraber günde 150 konteyner üretimine kadar çıktı. Deprem bölgelerine yaşam konteyneri, engelli vatandaşlarımıza uygun üretip dizayn edilen konteynerlerimiz, esnafımız geçici olarak dükkanları yapılana kadar kullanmalarına uygun olarak tasarlanan dükkan konteynerlerimiz ve seçimlerde kullanılmak üzere seçimlerden sonra yaşam konteyneri olarak dizayn edilebilecek konteynerlerimizin üretimine devam ediyoruz. Aynı gün içerisinde de konteynerlerimizi deprem bölgelerine nakillerini sağlıyoruz. Bölgedeki aciliyetin farkındayız. Sayın Valimizin talimatlarıyla ekseriyeti Düzceli olan işçi kardeşlerimizin azim ve gayretiyle 7 gün 24 saat mesai merhumu gözetmeksizin hep beraber bir çalışmanın içerisindeyiz. Yapmış olduğumuz üretim tam gaz tam hızında devam ediyor. Bölgedeki ihtiyaç bitene kadar da elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

"Her hafta 1000 konteyner gönderiyoruz"

Düzce Valiliği'nin her hafta deprem bölgelerine 1000 konteyner gönderdiğini söyleyen Altuntaş, "Düzce'de ilk olarak 1000 konteyner hedefiyle yola çıkıldı. Ancak bugün itibariyle bölgeye 5 bin civarında konteyner gönderdik. Bölgede ihtiyaç bitene kadar göndermeye devam edeceğiz. Günde 150 konteyner gönderiyoruz. Yaklaşık 1000 sayısını bir haftada göndermiş oluyoruz. İhtiyaç devam ettiği sürece biz burada üretimimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

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