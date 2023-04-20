Deprem bölgesi Afşin'de TOKİ konutları hızla yükseliyor

Depremin merkezlerinden Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde TOKİ tarafından ilk etapta 501 konutun temeli atıldı. Toplam ilçe merkezinde 2 bin 229 konutun, kırsal alanlarla 6 bin konutun yapılacağı ilçede ilk konutların 6 ay içinde tamamlanıp sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiği belirtildi. İlk binaların 4 kata kadar yükselerek kaba inşaatında önemli bir aşama geride bırakıldı.

Kırsal mahallelerle birlikte 6 bin konutun yapılması planlanan Afşin'de inşaat çalışmalarını inceleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Hüyüklü ile Gerger mahallelerinde arazilerin TOKİ'ye devredilmesiyle birlikte bölgede 2 bin 229 konutun yapılacağını ifade etti.

8 aydan daha kısa bir sürede afetzedelerin konutlarına kavuşmasının planlandığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Bugün 501 konutluk TOKİ alanındayız. Sevincimiz büyük temellerimiz atılmış. Tünel kalıp yöntemiyle yapılan inşaat dört kata çıkılmış. Bir taraftan kalıp bağlanıyor, bir taraftan demir bağlanıyor. Buranın ihale süresi 8 aydı ama 6 ayda teslim etme düşünüyor müteahhidimiz. Rabbim de bize yardım eder inşallah, altı ay gibi kısa bir zamanda ilk hak sahiplerini yerleştiririz diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Başımızdan eksik etmesin. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Veli Böke de; “Yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar, işte ispatı burada. Sayın Cumhurbaşkanımız hemşerilerimizden bir yıl sabır istedi. İnşaat çalışmalar, görüyoruz ki bu bir yıldan daha önce bitecek inşallah. İlk konutları Allah izin verirse altı aydan öncesinden teslim edileceğe benziyor" dedi.

TOKİ konutlarının Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde hasar almadığına değinen Böke, "TOKİ bir kere depremde kendini ispatladı. Neredeyse hiçbir binası yıkılmadı. Bu konuda artık sağlamlıkta adeta örnek firma haline geldi. Öyle olunca da Sayın Cumhurbaşkanımız bütün deprem bölgesini Kahramanmaraş'ımızı, Afşin'i TOKİ'ye emanet etti. TOKİ'de sağ olsun canla başla hızlıca bu çalışmayı yapıyor. Halkımızdan, hemşerilerimizden Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye güvenmeye devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Fethullah Arslantaş



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